Offres d'emploi en Dordogne de serrurier métallier, couvreur zingueur, technicien de maintenance et mécanicien

L’entreprise de serrurerie sur mesure métallique à Eymet recherche un serrurier métallier. L’entreprise est spécialisée en ferronnerie, serrurerie et métallerie et plus particulièrement dans la restauration de monuments historiques. Vous avez un diplôme en serrurerie métallerie, vous avez une première expérience réussie de deux ans et un bon relationnel. Le poste est à pourvoir dès que possible. Contactez l’entreprise au 05.53.22.96.47 ou 06.87.49.27.45 ou par mail contact@ferronnerie-art-forge.com

Yves Robert à Sanilhac recherche un couvreur zingueur, homme ou femme pour un CDD de 3 mois à 35h hebdomadaires. CAP/BEP ou équivalents couverture exigé. Débutants acceptés. Candidatez directement sur le site www.pole-emploi.fr avec la référence 105HKPH

LTS à Sanilhac recherche un technicien de maintenance en système alarme et sécurité homme ou femme, pour un CDD de 3 mois, 35h hebdomadaires. Les débutants sont acceptés. Expérience en installation électrique et permis B sont exigés. Candidatez sur le site www.pole-emploi.fr avec la référence 104LWGR

Taquipneu à Sarlat cherche un mécanicien automobile pour un CDI à 35h hebdomadaires. Débutants acceptés, CAP, BEP ou équivalent en mécanique automobile exigé. Postulez sur www.pole-emploi.fr avec la référence 106TFBS

Laissez vos offres sur bleuperigord@radiofrance.com5