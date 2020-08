Offres d'emploi en restauration et en manutention pour la saison des prunes

A Limeuil, on recrute des jeunes motivés par la cuisine traditionnelle et locale tandis qu'un cariste est recherché à Pineuilh pour la saison des prunes.

A Limeuil, on recrute des jeunes motivés par la cuisine traditionnelle et locale, en proposant des postes de second de cuisine, d’apprenti en cuisine et d’apprenti en service. Ces postes sont à pourvoir dès septembre en CDI annuel.

Contacter emmanuelle lamaud à : emmanuelle.lamaud@gmail.com

La saison des prunes reprend ! A cette occasion, le Pôle Emploi de Bergerac est à la recherche d’un cariste pour un poste en CDD à Pineuilh. Les heures supplémentaires sont rémunérées et une indemnité de 10,05 € vous sera versée pour votre panier repas. Si vous êtes motivé, des missions longues au sein de l'entreprise pourront vous être confiées. Cette offre est urgente !

Contacter Aurélie au 05 53 23 69 29

