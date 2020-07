Offres Pôle Emploi (mécanique et charpente), commercial pour vente à domicile et poste dans une carrière

Diverses offres du Pôle Emploi Périgueux Change (mécanicien auto, chef d’équipe couvreur et chef d'équipe pose de charpente bois), des commerciaux vente à domicile pour "Terre des templiers" et une personne pour production de pierre en carrière souterraine à Mauzens Miremont.

Diverses offres d’emploi vous sont proposées par le site de Pôle Emploi Périgueux Change :

Roady recherche un/une mécanicien automobile en CDI à 35h à Trélissac. Expérience 1 an. _Candidatez directement sur le site Pôle emploi avec la référence de l’_ Offre 102PMVX

Sarl Horizon Bois 24 recherche un/une chef d’équipe couvreurs en CDI 35H sur Savignac les églises. 2 ans d’expérience. _Candidatez directement sur le site Pôle emploi avec la référence de l_ ’Offre 102CXJY

Sarl Horizon Bois 24 recherche un/une chef d’équipe en pose de charpente bois en CDI 35H sur Savignac les églises. 2 ans d’expérience. _Candidatez directement sur le site Pôle emploi avec la référence de l’_Offre 102CXJP

La société Terres des templiers cherche à recruter sur le département de la Dordogne un ou plusieurs commerciaux pour vente à domicile de vins de Colioure et de Banyuls. Ces vins sont exclusivement réservés à une clientèle de particuliers et aux restaurateurs et ne sont pas distribués auprès des commerces. Cette recherche débouchera sur un CDI après période d'essai. La rémunération pendant la période d'essai est composée d'un fixe, de frais et d'un pourcentage, après, celle-ci se composera uniquement d'un pourcentage. Merci de contacter notre ambassadeur Franck Chacaton au 06.28.46.74.07/05.53.09.75.05.

L’entreprise Lafaure, spécialisée dans l’argile du Périgord, à Mazeyrolles, recherche 1 personne pour production de pierre en carrière souterraine. Lieu : carrière de Mauzens et Miremont . Prise de poste début septembre en CDI. Le salaire est à définir. Pour tous renseignements, contactez le 05.53.29.93.03