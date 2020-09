Plusieurs formations accessibles sans condition proposées par l'habilitation de Service Public

L'HSP, Habilitation de Service Public, démarre en cette rentrée, et propose une offre de formations de proximité, accessible sans condition, pour tous les usagers, sur l'ensemble du territoire néo-aquitain, et vise à favoriser l’insertion professionnelle.

Connaissez vous l'habilitation de service public ?

->Ses grands objectifs : Le maillage sur tout le bassin d'emploi d'une offre de formations de proximité, accessible sans condition, pour tous les usagers sur l'ensemble du territoire néo-aquitain

->La réalisation de parcours de formation complets prenant en compte la remédiation des problématiques sociales personnelles afin d'adapter un projet viable et pérenne 1/Via le Parcours HSP Socle => pour accompagner les personnes en difficulté d'insertion et/ou d'apprentissage vers une insertion durable par l'acquisition et la maîtrise des savoirs de base 2/ Via le Parcours HSP Certifiant => qui permettra d'acquérir un premier niveau de qualification en vue d'une insertion professionnelle durable.

Quelles formations?

Parcours HSP Socle à partir du 01/09/2020

Pour favoriser l'insertion professionnelle par:

l'acquisition des bases de l'environnement et de l'utilisation des outils numériques, des savoirs de base généraux

l'acquisition ou le renforcement des compétences linguistiques en Français, des savoirs généraux et technologiques, des codes culturels et de l'entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle

le développement des compétences liées au Numérique, à l’acquisition d’une langue étrangère (Anglais) ou dans le domaine des savoirs de base et de compétences sociales et professionnelles

Ou?

Brantôme -> regine.jarreton@greta-cfa-aquitaine.fr

Montignac / Terrasson site.terrasson@greta-cfa-aquitaine.fr

Montpon / Ribérac site.montpon@greta-cfa-aquitaine.fr

Eymet / Sarlat site.sarlat@greta-cfa-aquitaine.fr / Parcours HSP Certifiant

Quels secteurs?

SECTEUR SANTÉ SOCIAL - contact: pole.sante24@greta-cfa-aquitaine.fr

- Titre Professionnel ADVD - Assistante De Vie Dépendance - à partir du 14/09/2020 à Mussidan

- Titre Professionnel ADVF - Assistant De Vie aux Familles - à partir du 19/11/2020 à Terrasson

SECTEUR BÂTIMENT - contact: romane.biron@greta-cfa-aquitaine.fr

- CAP Electricien à Sarlat

- CQP Monteur Raccordeur Fibre Optique à Sarlat

SECTEUR HÔTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME - contact: katia.boulanger@greta-cfa-aquitaine.fr

CAP Cuisine à partir du 14/09/2020 à Sarlat

CAP Cuisine à partir du 14/09/2020 à Bergerac

CAP Service et Commercialisation en HCR à partir du 14/09/2020 à Sarlat

CAP Service et Commercialisation en HCR à partir du 14/09/2020 à Bergerac

CAP Production et Service en Restauration (Rapide - Collective - Cafétéria) à partir du 14/09/2020 à Bergerac

CQP Ouvrier Qualifié de Maintenance en Hôtellerie de Plein Air à partir du 30/09/2020 à Sarlat

Pour toute demande, le GRETA CFA Aquitaine vous propose son accueil centralisé

