Plusieurs offres d'emploi à pourvoir en Dordogne dans la maçonnerie et les Travaux Publics

L’agence PROMAN recherche un maçon et un aide maçon VRD Voirie et Réseaux divers pour une mission de cinq mois sur Saint-Astier. Les débutants sont acceptés. Candidatez directement sur le site de Pôle Emploi via les offres n° 107LZYP (aide-maçon) et n° 107MBDD (maçon)

L’agence TRIANGLE 38 recherche un manœuvre TP (H/F), disposant d’une expérience d’un an dans les Travaux Publics et pour une mission de quatre mois sur Périgueux (offre n°107MTKS) ainsi qu’un maçon (H/F), avec une expérience de cinq ans et pour une mission de six mois sur Périgueux (offre n°107MTMG).

Pour l’ensemble de ces missions, la rémunération dépendra de l’expérience et des primes seront accordées.