Plusieurs postes de mécaniciens et de chauffeurs déménageurs sont à pourvoir en Dordogne

Les postes de mécaniciens en CDI sont à pourvoir sur les communes de Saint Cybranet et Nontron. Les offres d'emploi de chauffeurs déménageurs sont en CDD et concernent une entreprise de Bergerac.

A Saint Cybranet, un carrossier constructeur sur véhicules poids lourds recherche un mécanicien poids lourds ou carrossier sur châssis, pour un CDI de 35h hebdomadaires. Vous serez amené à effectuer des tâches diverses telles que soudure, construction, pliage, assemblage, branchement électrique pneumatique hydraulique, passage en apprêt et peinture. Poste qui demande de la rigueur et de l'organisation.

Une formation en interne via une AFPR peut être envisagée, et les débutants sont acceptés.

Postulez sur le site de Pôle Emploi via l’offre n°110FNHQ

Bergerac Déménagement recherche 6 chauffeurs déménageurs avec permis super lourd pour un CDD de six mois environ. Une formation en interne est assurée.

Renseignements : 05.53.57.86.00

Suite à son changement de propriétaire, la concession Peugeot de Nontron recrute un mécanicien automobile pour un CDI à 35h hebdomadaires. Venez rencontrer l'employeur dans les locaux du Pôle Emploi de Nontron le mardi 9 Mars.

Pour vous inscrire, merci de suivre les indications mentionnées dans l'offre n°109ZSPX disponible sur le site de Pôle Emploi.