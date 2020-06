On recherche 2 maçons H/F, 2 apprentis maçons H/F. On recherche également un boucher/charcutier H/F

On recrute sur les secteurs de Savignac les Eglises et du Grand-Périgueux

Les Constructions Savignacoises FERRON, entreprise générale de bâtiment à Savignac les Églises, recherche 2 maçons H/F (avec expérience) titulaires d'un CAP ou BP Maçonnerie et 2 apprentis maçons H/F, pour faire un CAP ou BP maçonnerie à la rentrée. Pour postuler, il suffit simplement d'un CV à adresser par mail ou nous contacter au 05.53.05.07.22

Le groupement d’employeurs Métiers 24 recherche actuellement :

Un boucher-charcutier H/F dans le secteur du Grand-Périgueux pour un CDI de 39h/semaine évolutif sur un poste à responsabilité (responsable de labo). Boucher/charcutier avec mention traiteur serait un plus. Expérience exigée et si possible également dans le management. Vous réalisez les opérations de préparation de viandes et de spécialités bouchères selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires.

Contact : Séverine ROUMANIE GE METIERS 24 - 05.53.35.87.52