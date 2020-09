Semaine numérique des offres d'apprentissage en Dordogne

L’alternance, en particulier l’apprentissage, demeure plus que jamais une opportunité pour les jeunes d’intégrer le monde du travail tout en poursuivant une formation. Le plan gouvernemental à destination des jeunes, « 1 jeune / 1 solution », prévoit des mesures spécifiques pour booster l’apprentissage.

Les Missions Locales de Dordogne créent cette semaine, jusqu’à vendredi, un événement en ligne, avec une portée départementale, pour obtenir et donner de la visibilité sur les offres d’apprentissage disponibles. Cette offre s’adresse à des jeunes de 16 à 29 ans, en demande d’alternance.

En voici le principe : chaque jour, toutes les heures, 1 CFA - 1 métier, avec une présentation des offres à pourvoir et des métiers concernés. Il faut pour cela s’inscrire en ligne, via un formulaire numérique, pour recevoir un lien pour les présentations choisies. Le jour J, à l’heure H, l’accueil est assuré par une des 5 missions locales de Dordogne et la présentation du métier et des offres est faite par un CFA.