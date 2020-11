Un chauffeur livreur H/F, un téléconseiller H/F et un boulanger H/F sont recherchés

Les entreprises continuent de recruter. C'est le cas pour La CPAM, La Périgourdine et une boulangerie de Bergerac.

La périgourdine, une coopérative agricole basée à Bergerac recherche un chauffeur livreur en CDI 39 heures. Le poste est à pourvoir de suite, il n’y a pas d’exigence particulière si ce n’est celle évidente d’avoir le permis B et SPL. Pour postuler deux possibilités, vous pouvez aller sur le site de la périgourdine www.laperigourdine.com (les offres d’emploi sont tout en bas de la page) ou sur Pole-emploi.fr avec la référence 106HYZ

La CPAM continue de travailler…. Et d’ailleurs celle de Périgueux recherche un téléconseiller et téléconseillère. C’est un CDD de 2 mois à 38h. votre mission est importante, vous devrez contacter les patients ayant été testés positifs au coronavirus pour lesquels aucune prise en charge médicale n’aurait été identifiée et les informer et les renseigner. vous travaillerez de 8h30 à 18h du mercredi au dimanche inclus. Pour postuler , allez sur Pole-emploi.fr avec le numéro de l’offre 106YLNS

Et puis on a besoin de boulanger aussi, et a Bergerac, la boulangerie de Marie Blachère recherche un boulanger de suite,n c’est un CDI à 35h et lez poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour postuler Pole-emploi.fr avec le numéro de l’offre 106BVTH