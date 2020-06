Un guide rando trotte électrique à Bergerac et deux aides à domiciles pour le nord Dordogne

Une offre emploi été est proposée à Bergerac pour un guide rando trotte électrique tout terrain du 1er Juillet au 31 Août.

Pour ce poste, vous serez amené à accueillir et équiper les clients, initier les clients à la trottinette électrique tout terrain, encadrer et guider les randonnées en trottes, encadrer des randos à l’extérieur, ranger et nettoyer le matériel. On vous demande comme condition un niveau d’anglais satisfaisant, une formation STAPS, un diplôme DEUST activités physiques et sportives, un diplôme BE Activités physiques pour tous, un diplôme BP JEPS ou DE JEPS, un CQP Guide de rando quad, un diplôme de Premiers Secours et le sens des responsabilités.

La période court du 1er Juillet au 31 Août, ou seulement le mois de Juillet ou seulement le mois d’Août, pour 39h/semaine (travail du lundi au vendredi).

Contact : Les Randos de Nico Nicolas - Meloni 24240 Ribagnac / Tel : 07 69 78 28 14

Le CIAS Périgord-Limousin recherche 2 aides à domicile (postes pérennes):

1 pour le secteur de Jumilhac

1 pour le secteur de Thiviers

Temps de travail de 20h / semaine.

Candidatures (CV + lettre) par mail : direction.cias@perigord-limousin.fr