Plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir avec l'aide du Pôle emploi en Périgord Blanc

En Dordogne, Pôle emploi recrute un agent des services hospitaliers pour le Centre Hospitalier de Lanmary à Antonne-et-Trigonant et à Sanilhac et un agent logistique est recherché par le Laboratoires d'analyses médicales Novabio

En Dordogne plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir. A Antonne-et-Trigonant, le Centre Hospitalier de Lanmary est à la recherche d’un Agent des services hospitaliers et à Sanilhac et un agent logistique est recruté par le Laboratoires d'analyses médicales Novabio

Agent des services hospitaliers (H/F)

A Antonne-et-Trigonant, le Centre Hospitalier de Lanmary est actuellement à la recherche d’un Agent des services hospitaliers, pour un poste en CDD de 3 mois ; débutant accepté.

Vous devrez assurer l'entretien des chambres des patients et des locaux communs, utiliser et entretenir le matériel mis à disposition, assurer la commande et la gestion des produits d'entretien, et participer au confort et au bien-être des patients.

Activités principales :

Assurer l'entretien des chambres des patients (surfaces verticales et horizontales, sanitaires, mobilier, vitres ), entretien des locaux communs suivant les protocoles établis.

Connaître les produits, leur dosage, leur action,

Utiliser et entretenir (entretien courant) le matériel mis à disposition (chariot, faubert, autolaveuse),

Assurer la commande et la gestion des produits d'entretien sous le contrôle de l'infirmière responsable de l'hygiène et du cadre de santé,

Participer au confort et au bien être des patients

Participer à la fonction hôtelière :

Distribuer les repas en collaboration avec les aides-soignants et sous la responsabilité infirmière,

Aider les patients qui le nécessitent à la prise du repas,

Rendre compte de ce que le patient a mangé à l'infirmière,

Assurer le nettoyage et le rangement de la vaisselle,

Aider les aides-soignants dans la prise en charge des soins de base, en fonction de la charge de travail, sous la responsabilité infirmière,

Répondre aux appels des patients

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 159XCTS

Agent(e) logistique (H/F)

A Sanilhac, un agent logistique est recruté par le Laboratoires d'analyses médicales Novabio pour un CDD de 6 mois, avec 35h hebdomadaires. Vous serez amenez à réaliser l'entretien, le reconditionnement, l'élaboration de kit de prélèvement, la stérilisation, et vous travaillerez un samedi sur deux.

Vous serez amené à réaliser :

- l'entretien,

- le reconditionnement,

- l'élaboration de kit de prélèvement,

- la stérilisation...

Compétences requises :

- Organiser le traitement des commandes

- Réceptionner des produits, des matières premières, vérifier la conformité d'une livraison

- Superviser des opérations, des actions

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 159WDNY

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com