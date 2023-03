Plusieurs offres d'emploi sont proposées à Trémolat et à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Le Vieux Logis situé à Trémolat recrute pour la saison 2023 des lingères et femmes de chambre et un camping à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac propose des offres d’emplois pour l’été.

Agent de ménage en camping (H/F)

Le Camping de l'Offrerie à Roufignac propose plusieurs postes d’agent de ménage en camping pour 23h hebdomadaires, en juillet et en août. Expérimenté ou débutant, vous êtes le bienvenu si vous êtes dynamique et organisé, et souhaitez travailler au sein d’une équipe sympathique et dans un cadre estival agréable. Vous aurez en charge le nettoyage des logements clients et des blocs sanitaires. Une possibilité de logement d’appoint sur le site est possible.

Pour postuler veuillez envoyer votre candidature par mail à contact@offrerie.com.

Lingère et femme de chambre (H/F)

« Le Vieux Logis », situé à Trémolat, recrute pour cette saison 2023 des lingères et femmes de chambre, pour des postes en journée ou de soir pour le service des couvertures.

Descriptif des postes : Nettoyage journalier complet des chambres. Nettoyage des parties communes. Travail de lingerie (lavage, et utilisation d’une calandre)

Début de contrat en avril/mai. Expérience appréciée mais débutants acceptés. Formation assurée par la gouvernante. Pour le poste en lingerie, connaissance du linge et en couture appréciée.

Pour postuler veuillez nous contacter par email, vieuxlogis@relaischateaux.com ou par téléphone au 05 53 22 80 06.

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com