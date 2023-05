Plusieurs offres d'emploi sont proposés en Dordogne

En Dordogne on recherche un-e Aide à domicile à Sainte-Alvère, un conducteur d’engins d’exploitation forestière à Firbeix et deux serveurs pour le restaurant La Petite Borie à Sarlat

On recherche un-e Aide à domicile à Sainte-Alvère et ses alentours, un conducteur d’engins d’exploitation forestière à Firbeix et deux serveurs pour le restaurant « La Petite Borie », à Sarlat.

Aide à domicile / Assistant de vie / Auxiliaire de vie (H/F)

A Sainte-Alvère et ses alentours, le CIAS du Grand Périgueux, Centre intercommunal d'action sociale, recrute un Aide à domicile / Assistant de vie / Auxiliaire de vie, pour un CDD à temps non complet de 27 heures hebdomadaires. Vous devrez accompagner les personnes âgées, les personnes dépendantes et/ou en situation de handicap dans les gestes et les actes du quotidien afin de leur permettre de rester au sein de leur domicile en toute sécurité et autonomie.

Veuillez postuler auprès de Thierry MOREAU à l’adresse suivante : gestionrh.cias@grandperigueux.fr

Pour tout renseignement 05 53 54 76 70

Conducteur d’engins d’exploitation forestière (H/F)

Par ailleurs Bruno Provédi, exploitant forestier implanté à Firbeix, recherche actuellement un conducteur d’engins d’exploitation forestière. Le permis B est exigé.

Pour tout renseignement complémentaire et pour postuler contactez Monsieur PROVEDI au 06. 18. 23. 82. 18 ou par mail

bruno.provedi123@orange.fr

Serveurs (H/F)

« La Petite Borie », restaurant familial de cuisine traditionnelle soignée du Périgord, à Sarlat depuis 1920, recherche pour cette saison ou plus... deux serveurs sérieux et sympathiques, sachant travailler en équipe. Ces postes sont à pourvoir au mois de juin pour une durée minimum de 5 mois ; il sera possible de prolonger pour une durée indéterminée.

Veuillez contacter Frédéric Foucher au 06 83 02 98 98 pour tout renseignement complémentaire.

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com