Plusieurs offres d'emplois sont à pourvoir en Dordogne

En Dordogne plusieurs offres d'emploi sont à pourvoir avec l'aide de Pôle Emploi en Périgord Blanc et en Périgord Vert

Technicien diagnostiqueur en immobilier (H/F)

Un Technicien diagnostiqueur en immobilier se voit proposer à Coulounieix-Chamiers un poste en CDI sur 35h hebdomadaires ; débutant accepté.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 145XYTZ

Plombier chauffagiste (H/F)

Un Plombier chauffagiste se voit proposer par Confort Chauffage Sanitaire Crespin à Boulazac-Isle-Manoire, un poste en CDI sur 35h hebdomadaires. 5 ans d'expérience sont demandés.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 148WDNT

Valet de chambre (H/F)

L’Hostellerie du Moulin de l’Abbaye à Brantôme, recherche son valet ou sa femme de chambre pour un contrat saisonnier de 6 mois sur 35h hebdomadaires ; une expérience d’un an sur un poste similaire est demandée.

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 147DLTC

Emplois saisonniers (H/F)

Le Coligny à Brantôme, offre des emplois saisonniers de 8 et 6 mois à un chef cuisinier et à un chef de rang. Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 148VVSQ et 148TDJD

Chef cuisinier (H/F)

Enfin Le restaurant « La Drona » à Bourdeilles , recherche un chef cuisinier en CDI. Les postulants peuvent contacter Mme Beaufaron au 06 78 79 52 18

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com