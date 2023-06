Plusieurs offres sont à pourvoir en Dordogne

En Dordogne plusieurs offres sont à pourvoir notamment à Bergerac et Trélissac.

➡ Pour le 23 juin prochain, on est à la recherche d’un maître d’hôtel, de 8 serveurs pour service au plateau cocktail/lunch, et de 2 cuisiniers pour des prestations en direct de la cuisson à la plancha devant public. Tenue de service exigée blanc/noir, et une expérience est requise.

🖊 Pour postuler ou plus d'informations, il vous faudra contacter Patricia COMBEAU, responsable recrutement par téléphone au 06 26 24 00 37 ou par courriel à patricia.combeau@adecco.fr

➡ A Bergerac, l’aéroport recherche actuellement un responsable technique et maintenance , ainsi qu’un chargé commercial et communication.

🖊 Pour postuler ou plus d'informations, il vous faudra envoyer vos CV et lettre de motivation par courriel à m.meyzat@mm-rh.fr

➡ Une formation pour l’obtention de l’agrément de contrôleur technique automobile ; cette formation en alternance se déroule sur Pau/Trélissac ou Albi/Trélissac.

Sous la responsabilité du Chef de centre, le Contrôleur technique VL (H/F) a pour missions principales :

-l'accueil des clients du centre de contrôle ;

-la réalisation des contrôles techniques périodiques et obligatoires conformément à la réglementation en vigueur

-l'établissement des procès-verbaux de contrôle ;

-la participation à la gestion administrative et technique du centre de contrôle technique dans le respect des procédures qualité de notre entreprise.

Profil recherché : CAP/ BAC PRO / BTS en mécanique auto.

Le permis B est indispensable pour ce poste.

🖊 Pour postuler ou plus d'informations, il vous faudra contacter Johana DESCAMPS par courriel à luccopine@wanadoo.fr

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com