Pôle emploi relaye deux offres d'emploi à Sarlat-la-Caneda en Périgord Noir

En Dordogne, Pôle emploi relaye un poste de réceptionniste de nuit (H/F) et un emploi pour un agent polyvalent d’accueil et d’entretien (H/F) à Sarlat en Périgord Noir

Pôle emploi propose un poste de réceptionniste de nuit (H/F) et un emploi pour un agent polyvalent d’accueil et d’entretien (H/F) à Sarlat en Périgord Noir

Réceptionniste de nuit (H/F)

Un réceptionniste de nuit se voit actuellement proposer un poste dans l’ HOTEL DE SELVES à Sarlat en CDD sur 3 mois, avec 39h hebdomadaires. Vous travaillerez 3 nuits consécutives et serez en repos les 3 jours suivants.

Débutant accepté pour ce poste où vous devrez notamment accueillir, orienter et renseigner le client ; effectuer le suivi des commandes et des réservations, la facturation ; réaliser le service des petits déjeuners en salle, en chambre ; effectuer le service au bar et participer à l'entretien des extérieurs

Si cette offre vous intéresse veuillez postuler sur le site du pôle emploi à l'offre n° 159WDKG

Agent polyvalent d’accueil et d’entretien (H/F)

Un agent polyvalent d’accueil et d’entretien est recherché chez Huttopia sur Sarlat pour un poste en CDD de 2 mois, sur 35h par semaine en journée, du 2 septembre au 5 novembre. Le logement est gratuit sur le site.

Si cette offre vous intéresse vous trouverez tout le détail sur le site du pôle emploi à l'offre n° **159VGZK **.

Merci de postuler directement sur le site internet !

Avez-vous aussi une offre d’emploi à nous proposer ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com