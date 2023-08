Trois postes sont proposés par le groupement Employeurs Métiers de la Dordogne

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui trois offres d'emploi dans différents secteurs à Champcevinel, Périgueux et Abjat-sur-Bandiat.

Le Groupement d’Employeurs Métiers 24 de la Dordogne répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités territoriales et associations et relaie aujourd'hui trois offres d'emploi dans différents secteurs à Champcevinel, Périgueux et Abjat-sur-Bandiat. Comptable H/F Secteur : Champcevinel

CDI pour 35H hebdomadaires

Salaire selon expérience et convention collective Missions :

- Enregistrement comptable

- Rapprochement bancaire

- Amortissements, provisions

- Inventaire

- Bilan, compte de résultat...

- Enregistrement OD de fin d'exercice

- Clôture de caisse

- Calcul d'activité

- Secrétariat et facturation Carrossier H/F Secteur : Périgueux

Horaires : 35 heures ou 39 heures hebdomadaire

Du lundi au jeudi : 8h-12h 14h-18h Vendredi : 8h-12h 14h-17h Equipe dynamique de 7 salariés. Travail en équipe ou seul

Recrutement en raison d’un surcroit d’activité. Le salaire est défini selon expériences ; compétences et convention collective. Boulanger H/F Secteur : Abjat-sur-Bandiat

CDI pour 35h hebdomadaire

Horaires : Du mercredi au samedi : 3h-11h Dimanche : 3h-10h

Missions : Préparation : Pâtisserie Viennoiserie Pain

Le salaire selon expériences, compétences et convention collective. Pour postuler 🖊 Rien de plus simple, il vous faudra contacter le Groupement Employeurs 24 par courriel à comm@gemetiers24.fr ✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com