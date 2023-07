Un agent hospitalier H/F et un conducteur de ligne H/F sont recherchés pour la Dordogne

En Dordogne, on recrute agent hospitalier H/F en CDI à Annesse-et-Beaulieu et un conducteur de ligne H/F en intérim à Condat-sur-Trincou.

Un agent hospitalier H/F

Un établissement hospitalier à Annesse et Beaulieu recrute un agent de service hospitalier diplômé pour travailler en service de soins. (réf offre n° 8971033 )

Vous dispensez les soins d'hygiène et de confort, surveillez et vous occupez de la prise de température, de l'identification des changements de comportements du patient. Vous vous chargez d'accueillir et installer la personne et son entourage,

Vous êtes capable d'informer la personne des soins courants dispensés et d'entretenir son environnement immédiat.

C'est une mission intérimaire en 35h /semaine et d'une durée de 30 jours.

Conducteur de Ligne H/F

Au Condat sur Trincou, on recrute un conducteur de ligne en CDI à 35 heures par semaine. (réf offre n° 4770938 )

Vos missions :

Vous participez à l'organisation des lignes en fonction du planning industriel, préparez et anticipez les changements de formats.

Vous rendez compte des dysfonctionnements du matériel au service Maintenance.

Vous garantissez et optimisez le bon déroulement du processus de fabrication

Vous devez être issu d'une formation type BEP, CAP ou Bac +2 et justifier d'une première expérience sur un poste similaire. Vous êtes dynamique et volontaire.

C'est un poste en 2×8 en CDI 35H

Pour postuler

Rien de plus simple, rdv sur le site Pôle-Emploi.fr et renseignez les références des offres.

✒Vous aussi vous souhaitez proposer une offre emploi ? N'hésitez pas à la déposer dans notre formulaire ou à l'envoyer par mail à : bleuperigord@radiofrance.com