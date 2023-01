Les secteurs du transport et de la logistique recrutent

Aujourd'hui dans le "Journal de l'emploi" on recherche des conducteurs de bus à Orléans, des conducteurs d'engin à Blois et un chauffeur poids lourd dans le Loiret

On recherche sur le secteur d’Orléans 15 futurs conducteurs de bus et cars en CDD temps plein. Pour cela on vous propose un cursus de formation et d’intégration de 14 mois en contrat de professionnalisation rémunéré.

Si vous avez au moins 21 ans et êtes titulaire d’un permis B français en cours de validité, n’hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien suivant : https://careers.werecruit.io/fr/geiq-transport-hauts-de-france/offres/conducteur-routier-de-transport-en-commun-de-voyageurs-en-bus-et-cars-en-alternance-aac4d0 , ou rendez-vous vendredi 6 janvier dès 8h30 à la salle Albert Camus, située 4 Pl. du Champ Saint-Marc à Orléans. C’est une très belle opportunité qui débouchera sur un CDI à temps plein.

L’agence ADWORKS de Blois recherche un conducteur d’engins Travaux Publics H/F, avec pour mission la vérification du bon fonctionnement de l’engin, la surveillance et le contrôle du chargement des matériaux et la manœuvre de l'engin en fonction du terrain

Plus d'info et pour postuler : 02 54 56 08 17– cv.blois@adworks.fr

Dans le Loiret, Pôle emploi recherche pour l’un de ses clients un chauffeur poids lourd messagerie H/F dès que possible. Des déplacements quotidiens dans tout le département sont prévus, c’est un CDI qu’on propose pour ce poste, et c’est plutôt bien rémunéré puisque le salaire peut atteindre 2450 euros brut par mois + les primes

Plus d'info et pour postuler : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/143ZSSX