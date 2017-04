Un film France Bleu pour ouvrir le bal de ce JDS, il s’agit de « C’est beau la vie quand on y pense » de et avec Gérad Jugnot , François Deblock et Isabelle Mergault. Un film entre rire et mélancolie. Avec Sortir Les Nin’s Dans Le 66 cap sur le lac de Saint Estève et du Soler et pour finir une comédie loufoque qui décoiffe à la Boite A Rire.