Un patrimoine Art Déco exceptionnel, c’est le festival Art Déco jusqu’au 21 juin. La fête du TC approche avec de nombreux artistes du cru et en tête d’affiche Les Motivés, Tryo et Z-Star. Enfin de grand nageur dans une grande piscine, c’est le 30ème meeting international de natation samedi et dimanche au centre de natation Arlette Franco.