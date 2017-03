Au programme Marc-Antoine le Bret a 100 voix et c’est un véritable zapping vivant se glissant dans la peau des grandes figures de notre quotidien. Il est à Perpignan ce vendredi. Nous avons aussi pour vous Monsieur Choufleuri restera chez lui d’Offenbach, Raf et amigos en concert et la nuit des longs capots pour les amateurs de voiture d’époque