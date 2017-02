Méfiez-vous des apparences, c’est la comédie du moment à La Boite à Rire. Philippe Torreton interprète La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Brecht jeudi soir et le lendemain il sera dans une célèbre librairie perpignanaise. Egalement au menu un vide grenier moto et la fête de la bière à Saint Estève avec California et les Al Chemist.