Une nouvelle version pour le Roi Arthur : La légende d’Excalibur réalisé par Guy Ritchie avec la star montante d’Hollywood Charlie Hunmam. Deux des plus grands noms du monde de la danse, Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault seront à saint Estève samedi. C’est complet mais sur votre radio N°1 on vous offre des places .