On retombe en enfance Piqûre de rappel avec le concert de Davy Kilembé ce soir. Davy qui sera dans Viva La Musica samedi à 16h00 sur France Bleu Roussillon. Villeneuve De La raho reçoit samedi et dimanche le salon Playmobil avec atelier de customisati...

On retombe en enfance Piqûre de rappel avec le concert de Davy Kilembé ce soir. Davy qui sera dans Viva La Musica samedi à 16h00 sur France Bleu Roussillon. Villeneuve De La raho reçoit samedi et dimanche le salon Playmobil avec atelier de customisation. Et pour finir cap sur Le Soler pour un meeting de modélisme ce dimanche.