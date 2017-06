Amérique latine, jazz et flamenco c’est le programme de Violeta Duarte et son trio sensible en concert jeudi à Perpignan. Bon plan de dernière minute avec un spectacle de danse ce soir toujours à Perpignan, c’est Alice au-delà du réel. En enfin six circassiens nous embarquent dans un manège enchanté, c’est « Super Sunday » au Théâtre de L’Archipel.