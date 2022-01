Réaliser son rêve d'éditer un livre grâce à une rencontre incroyable par Béatrice Mabilon-Bonfils

Ce mois-ci, Eveline Bouillon et moi-même, avons appelé les auditeurs de France bleu à nous parler de leurs rêves et de nous raconter ce qu’il est advenu de leurs bonnes résolutions de début d’année en nous écrivant sur l’adresse mail vosvoeuxsurfrancebleu@gmail.com

Oui la semaine dernière on a écouté l’histoire de Bernard qui s’est retrouvé une fille à 70 ans. Et aujourd’hui vous avez une autre histoire envoyée par un auditeur de France bleu ?

Oui c’est Francine qui nous a écrit pour nous raconter son histoire. Francine tient une galerie d’art à Paris, elle une soixante d’années et en 2017, elle a pris une grande résolution…Depuis des années, elle rêvait de faire publier les mémoires que son père avait écrites, et elle s’est dit : « cette année, je vais le faire ».

Et que s’est-il passé ?

Francine prend très souvent le TGV, c’est une femme affable et charmante qui adore discuter. Elle s’est installée et elle a entamé une discussion avec son voisin dans le wagon. Ils ont parlé de tout et de rien. Ils se sont mis à échanger à propos du Za zen, de méditation , de retraite dans les ashrams indiens, de philosophie de vie … Et ce monsieur a raconté qu’il recherchait depuis des années son « maître à penser », un autrichien rencontré en Inde, qui l’avait initié à la réflexivité, au retour sur soi, et qu’il avait perdu de vu. Francine ne se doutait pas encore de ce qui allait arriver. Elle-même a parlé de sa résolution : publier l’autobiographie de son père.

Et qui était ce père ?

Son père était un psychanalyste, né à Vienne en 1917. Juif, il s’exile en France avec sa famille après l’Anschluss de 1938. Il décide alors de s’engager pour la France libre,en Afrique du nord. Il sera blessé lors d’une offensive de la campagne d’Italie. Une grande partie de sa famille sera déportée à Drancy. Après la guerre, cet homme très cultivé, féru d’histoire de l’Art, deviendra médecin puis psychanalyste . Il sera ensuite à Paris l’élève de Georges Gurdjieff, un philosophe spiritualiste russe, influent de la première moitié du XXe siècle.

On a hâte de savoir la suite … ?

C’est alors que Francine a dit à son voisin de train le nom de son père : « François Grunwald » et c’était justement l’homme que son voisin recherchait depuis tant d’années… et comme une synchronicité n’arrive jamais seule, ce voisin de train était éditeur !

Non !! on dit qu’il n’y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous…

Quelques mois après, paraissait aux éditions Loriginel l’ouvrage autobiographique de François Grunwald « Un chemin hors de l’exil ».

Croire en ses rêves, c’est ouvrir le champ des possibles …. ..

Je suis sûre qu’on aura plein d’autres belles histoires. Les auditeurs de France bleu peuvent nous raconter leurs histoires de bonnes résolutions en nous écrivant sur l’adresse mail vosvoeuxsurfrancebleu@gmail.com