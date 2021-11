Une cuisine végétale mais gourmande, voire même végan, bio, local... par Béatrice Mabilon-Bonfils

L’idée d’une cuisine végétale mais gourmande, voire même liant végan, bio, local et sans gluten dans des régimes qui satisfont l’éthique envers les animaux, la protection de l’environnement, et la promotion d’un mode de vie plus sain... Bien sûr je ne vais pas proposer à tout le monde de devenir végan mais de tester un peu ce type d’alimentation.

Et comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce type de régime ?

Deux éléments m’y ont poussée.

· D’abord je commence une fois n’est pas coutume par un élément très personnel : mon fils Tom-Edouard et sa compagne Célia se sont mis à un régime végan sans gluten et ça m’a déroutée. J’ai eu envie de comprendre.

· Ensuite en tant que sociologue de la jeunesse, j’ai repéré que la nouvelle génération était beaucoup attentive à notre environnement, à la question écologique, aux questions de souffrance animale, une génération concernée par les effets à long terme du réchauffement climatique et dont les préoccupations rejoignent aussi le mouvement bio et équitable. Bref, j’ai voulu comprendre cette génération engagée, ces fameux Millennials, cette « génération durable » qui veut bousculer nos routines et nos vieilles habitudes. Une génération optimiste, mais pas candide qui pense que chacun peut changer le monde en faisant sa part de colibri, par de petits gestes et des choix quotidiens.

· Ce qui est amusant c’est que ce n’est pas si nouveau ce type de régime ! Déjà, au VIe siècle avant notre ère, Pythagore, prônait un régime végétarien. Le mathématicien pensait que tous les êtres vivants avaient une âme, et donc aussi les animaux. La viande et le poisson étaient donc bannis de sa table…

Et Aujourd’hui qui est végan ?

Une enquête montre que parmi les 10 transformations majeures du système alimentaire figure la montée du végétarisme, du véganisme et du flexitarisme. Et même si on a du mal à dénombrer vraiment tant il y a de régimes différents, ces régimes, même s’ils restent très minoritaires en France tournent autour de 4 % mais ils sont en forte croissance dans toutes les générations et constituent un marqueur générationnel, une tendance de plus en plus forte chez les jeunes » (près de 10 % chez eux ).

Quelles pistes bien-être retenir ?

· La première s’adressent aux professionnels : tout restaurant ou traiteur devrait proposer au moins un menu végan sans gluten, c’est encore très rare et pourtant le marché va exploser.

· La seconde aux parents, ça peut être intéressant d’essayer de temps en temps une journée ou un repas végan … un bon moyen de discuter citoyenneté avec ses enfants comme des interlocuteurs qui font bouger le monde.

Car on peut allier plaisir et santé, souci des autres et de soi. Si c’est une utopie, la démarche végane a moins le mérite d’améliorer le sort des animaux non humains et de nous rappeler que nous ne sommes pas au-dessus de la nature mais que nous en faisons partie !