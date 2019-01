Le Live Aquitain reçoit le groupe A rise to kats, un quatuor de musiciens très swing & bretelles.

Formé le 24/12/2017 à Bordeaux, “A Rise to Kats” est un trio (devenu quatuor) de dandys Swings & Bretelles.

Ces quatre chatons prennent plaisir à vous faire "re"-découvrir les tubes des 60’s à nos jours avec leur patte polyphonique. Ces poly-instrumentistes ont une griffe qui rassemble et fait danser les publics de 7 à 77 ans. A venir voir en famille, seul ou accompagné, en couple ou en quête d'amour, sobre puis ivre de joie !

Ils vous proposent cinq reprises des artistes qu’ils aiment : « Gigolo » de Louis Prima, « Tous les mêmes » de Stromae, un Mash up , « Too close » d’Alex Clare et « Ghostbuster » de Ray Parker Junior.