Apaache, invité du Live Aquitain, est un groupe de musique formé en Janvier 2012. Après plusieurs années de concerts, de tests, de tournées, et de changement de ligne, le groupe a posé ses bagages et repensé en profondeur sa musique. La meilleure équipe propose aujourd’hui un son modern-funk mélangé à la new disco, saupoudré de techno et de pop. Le leitmotiv n’a en tout cas jamais changé: du beau son, du groove et des live brûlants. Des périgourdins-parisiens qui n'ont pas fini de nous faire chanter et danser, qui ont sorti un premier EP en 2016, Azül, un deuxième en 2017 (Spirale), préparent un troisième pour 2019 (Reptile), et tourné deux clips élégants et puissants. Camille Frillex et Lucas Piette © Radio France - Clément Baudouin