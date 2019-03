Big "N" & The Night Jammers est un groupe éphémère de 9 musiciens.Ce concert exceptionnel a été enregistré le 2 novembre 2018 salle Louis Blazy à Mourenx (64)

"Ce qui distingue Big “N” & The Night Jammer c’est d’être né directement sur scène, devant le public... Fédéré autour d’un lead vocal charismatique, Mister Big “N” plus connu sous le petit surnom de Nono, ces 9 musiciens se sont rencontrés grâce à la magie des Jam Sessions et de leur passion commune pour le Rhythm & Funk.

Mister Big "N" - Fabien Maigrat

De ce plaisir à jammer ensemble à un vrai projet musical, il n’y avait qu’un pas, c’est ainsi la naissance officielle de Big “N” & The Night Jammers.

William Errecart dit Willy est sa guitare "volante" - Fabien Maigrat

Une bande de joyeux lurons avec ce même point commun : la musique ! Toutes les musiques ! Et quand ils montent sur scène ensemble ça sonne vraiment bien !!!

Le secret de cette incroyable formation : une énergie extraordinaire, du feeling et de la complicité !

Voulez-vous voir sur scène cet incroyable groupe ? Où et quand ? Vous le saurez en écoutant cette émission. En attendant...ouvrez grand vos oreilles !!!!