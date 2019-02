The Bluebirds

Jeff Gautier, Giles Forester, Hervé Fernandez, le trio des Bluebirds nous fait voyager dans leur répertoire entre compositions originales et relectures de morceaux choisis.

Ils se sont rencontrés un soir de jam session en Dordogne chez Jeff, dans son Bistrot Gourmand à Bars. Un Bistrot où il fait bon manger et boire un verre, mais aussi chanter et jouer de la musique. Jeff, batteur professionnel pendant 410 ans a joué sur les plus grandes scènes du monde avec Jean-Jacques Goldman ou Paul Personne. Il a accompagné Souchon, Voulzy, Johnny Hallyday ou encore Calvin Russell.

Giles Forrester bassiste londonien issu du milieu Underground est un fan de blues dans la lignée de John Lee Hooker. Il Il participe à de nombreux projets en Grande Bretagne et aux USA, notamment pour le label Atlantic Records.

Hervé Fernandez passionné de guitare et de bleus depuis l'adolescence . Il a plusieurs années dans le sud des Etats Unis qui lui ont permis de s'imprégner de l'esprit du Blues et d'accompagner bon nombre d'artistes américains. Il a fondé Ventura 66 à la Nouvelle Orléans en 2011 avec le pianiste Tom Worrell et Doug Garisson, le batteur des légendaires The Iguanas.