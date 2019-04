Bobby Dirninger c'est une voix mais aussi un pianiste, un guitariste, un harmoniciste...On pense à Dylan, à Cohen...Un artiste classé numéro 1 en janvier 2010 au Blues Top 25 US avec son album "The French Connection"en duo avec la chanteuse américaine Zora Young.

"The French Connection" s'est retrouvé le disque le plus écouté sur les 150 principales radios Blues américaines, australiennes, canadiennes et anglaises en décembre et janvier 2010. Et on comprend pourquoi quand on écoute cet artiste talentueux qu'est Bobby Dirninger

Vers l'âge de 16 ans, il commence la guitare, principalement un répertoire folk. Il joue dans la rue, les petites salles et puis fait en 1991 la connaissance de la chanteuse de bleus de Chicago, Zora Young. Il devient un des musiciens attitrés de ses enregistrements studio et de ses tournées à travers le monde. De retour en France, il enregistre son premier album "Bringin'it all back chez Laurent". Depuis il y en a eu d'autre s: "The Book", "Bobby meets Pat" (avec l'organiste de jazz Pat Giraud), un spectacle Jeune Public "La Route du Blues", "in the End" et aujourd'hui"Wondering away".

Récompensé début 2010 par le Prix Blues du Hot Club de France, Bobby Dirninger est certainement le tout premier "frenchy" à avoir classé un album numéro 1 au Blues Top 25 US; l'album "The French Connection" a valu à la chanteuse américaine d’être nominée comme meilleure artiste féminine de blues de l'année aux Blues Music Awards.