Fretswing présente son nouvel album lors de son live aquitain enregistré à Lons

Ils se sont produit sur la scène de l'Espace James Chambaud à Lons lors d'une session d'enregistrement en public du live aquitain France Bleu.

Au pays du swing les impertinents sont rois et avec ces quatre-là, la couronne tremble depuis 2006. Leurs tribulations les emmènent au carrefour des genres et ils n’hésitent pas à en emprunter toutes les routes. Il ne leur reste alors plus qu’à fouiller dans leurs souvenirs de voyage pour agrémenter les rythmiques classiques du jazz manouche, aux tonalités rock, blues, teintées de musiques du monde, de bossa ou de funk. On y trouve même, parfois, des touches de métal. Si l’impertinence est l’art de dévier de la tradition et de se donner la liberté de jouer avec, de la remodeler, alors pas de doute, armé de ses guitares, flutes, percussions et basse, Fretswing a choisi de le pousser à son paroxysme.

Dans leur univers on ne s’étonnera pas de trouver quelques clins d’oeil à des morceaux populaires entendus au cours de leurs pérégrinations. Les reconnaître devient un jeu auquel l’auditeur se prête avec autant de plaisir que les musiciens ont eu à les interpréter.