C'est le 5 septembre 2018 que nous avons enregistré pour vous le premier concert d'Arsène au théâtre "le Pari" à Tarbes. Mais qui se cache derrière ce prénom qui fait référence au héros de Maurice Leblanc, une lady cambrioleuse ? De mots ? De notes ? Auteur et compositeur, chanteuse et guitariste, Arsène nous embarque dans un univers de chansons assumant pleinement ses racines françaises et espagnoles.

Arsène sur la scène "Le Pari"à Tarbes © Radio France - Frédéric Fleurot

Arsène est née en France de parents andalous. C'est donc naturellement qu'enfant, elle pousse ses premières notes en espagnol. A neuf ans, elle débarque dans les Hautes-Pyrénées, elle découvre la chanson française par l'entremise de Brel, Brassens et Piaf. Plus tard elle s'adonne au rock (Iggy Pop, Patti Smith...) sans délaisser ses premières amours métissées et fait ses débuts en public.

Arsène en concert © Radio France - Frédéric Fleurot

Et puis un petit miracle s'est produit, Arsène rencontre Yann Cortella musicien et producteur, notamment batteur d'Indochine et Alain Bashung entre autres. Yann Cortella croit en elle et voici le petit coup de pouce tant attendu !!! A suivre et à écouter donc de très, très près !!!!