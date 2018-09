Sébastien Castex (de son nom de scène Dissident) est originaire de Lesperon dans les Landes.

Auteur compositeur, Sébastien Castex distille des morceaux folk/rock tout en poésie. Jonglant à merveille entre sa guitare et sa voix, il nous apporte, par ses textes, sa vision du monde qu il voudrait plus juste.

Sébastien est l'invité de Carl Da Silva, il ne vous reste plus qu'à embarquer pour un voyage musical aux sonorités "grunge".