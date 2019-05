Le guitariste Pascual Gallo

Pascual Gallo est un guitariste flamenco français basé sur la côte basque.

Pascual Gallo est l'un des plus grands guitaristes de flamenco français contemporains.

Il a commencé à apprendre la guitare dès l’âge de 8 ans.

C’est la rencontre avec un professeur spécialisé dans le flamenco qui l’a orienté vers ce style qui allait devenir le fil qui a guidé toute sa vie.

Très jeune, il devient le protégé, puis l’ami et le compagnon de route du maestro Paco de Lucia qu’il a côtoyé pendant les 35 dernières années.

Pascual Gallo est un artiste flamenco, à part entière. Et le flamenco occupe toute son existence.

Il se produit en solo, ou accompagné de musiciens qui peuvent changer en fonction du choix des pièces qu'il interprète.

Il a publié l'album "Emma" en 1998 sur le label Daqui.

Il participe aux plus grands festivals du genre en Amérique latine et aux Etats Unis, où il a partagé la scène avec les plus grands musiciens du genre.