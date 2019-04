Le Live de Guillo, Artiste Landais

Pour son troisième album, le chanteur landais Guillo s'est entouré des frères Crabos pour les arrangements musicaux.

Guillo, l’artiste, landais d’adoption, a été repéré aux rencontres d’Astaffort, chez Francis Cabrel. Il a d’ailleurs assuré ses premières parties !

Le chanteur et guitariste, coup de cœur de l'Académie Charles Cros en 2017, interroge le monde en chanson. Son nouvel album Macadam Animal, disponible depuis mars 2019, réalisé par Benoît et Cyril Crabos (Le trottoir d'en face), traite des questions liées aux origines, aux conquêtes et aux déplacements migratoires de l’être humain à travers les âges.

Il nous le présente, dans le Live Aquitain, au micro de Charles Napoli.