Les Pomet's - Quatuor Landais

La musique “ bucologrivoise “ des Pomet's vous fera passer un excellent moment auditif !

Les Pomet's, un quatuor acoustique landais, trois filles et un gars : Sylvain, Ninouche, Bouchon et Nanou. Pour la sortie de leur CD « Com’potes », les Pomet’s vous propose, avec humour, un répertoire avec des reprises arrangées sauce Pomet’s et des compositions en Français.

Les Pomet's : Sylvain, Ninouche, Bouchon, Nanou © Radio France - Carl Da Silva

Un univers burlesque que vous retrouverez dans le live Aquitain de France Bleu