Natacha Lepsa dans le Live Aquitain de France Bleu avec Carl Da Silva..

Natacha Lepsa est une artiste landaise, elle compose, elle écrit et elle chante. Musicothérapeute, son répertoire fascine les grands et les petits. Des airs latinos aux grands classiques de la variété françaises, elle nous embarque dans son univers musical et sans frontières !

A découvrir dans le Live Aquitain...