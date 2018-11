"Ni Vu Ni Connu" ce sont 5 musiciens un peu hors normes multi-instrumentistes,qui créent ce groupe en 2012 dans les Hautes-Pyrénées.Un nouvel album "L'âme sonore" et l'enregistrement de leur live réalisé le 5 septembre au théâtre "Le Pari" à Tarbes.

Ni vu ni connu : si l'on parle de style musical, ils répondent "Bretelles'n roll" attention Ni vu Ni connu c'est de la chanson française et ils y tiennent.Tout est fait maison, la musique, les paroles, la scénographie, le cd, le graphisme... Tout on vous dit ! Tout est pensé rien n'est laissé au hasard. Tout ça dans la bonne humeur et la bonne énergie. Et puis n'oublions pas l'humour de leur pseudonyme à leur tenue de scène, qui ne fait pas le moine, en bleu de travail, nos lascars ne sont pas des bricoleurs !!!

Ni vu ni connu ne vont pas le rester longtemps !!!!

Et pour finir le casting de Ni vu Ni connu :