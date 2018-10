Le chanteur montois Sailorson dans le Live Aquitain

Bercé par la musique des années 90 (Pixies, Blonde Redhead, Pavement), l'artiste landais Sailorson livre une musique délicate autant minimale et brute dans le jeux que sincère et mélodique dans les intentions.

Il nous fait partager son univers rock et grunge au micro de Carl Da Silva.