Le groupe Tarbais Sangria Gratuite dans le Live Aquitain

Le groupe Sangria Gratuite sort son 8ème album studio, pour fêter cet événement nous avons enregistrer pour vous un concert le 9 avril 2019 à l'Espace James Chambaud à Lons (64).

David Epi, Laurent Delpech et Pascal Gibeaux forment le groupe Sangria Gratuite depuis 21 ans. Un groupe avec une telle longévité c'est rare !!!

Toujours le sens de la fête, le plaisir de se retrouver pour écrire et surtout distraire le public quand ils sont sur scène.

La scène un vrai plaisir toujours et encore !!!! © Radio France - FB Béarn

Le secret de Sangria Gratuite c'est le fait maison. Le groupe sort son huitième album studio "Sangria Grat'8" avec 11 titres tout en français.

Ça sent bon l’été ! Sangria Gratuite sur scène, le 31 mai à Tarnos (40), le 20 juin aux fêtes d'Abos, le 21 juin à Lahitte-Toupiere (65), le 29 juin à Buros (64) et puis leur calendrier se rempli pour notre plus grand plaisir !!!