Dorian D, l'enfant de la balle du Bassin d'Arcachon.

Dorian D est le fils de deux artistes du milieu du spectacle.

La mère est danseuse, le père sonorisateur.

Une telle ascendance le prédisposait à se lancer à son tour dans la musique, ce qu'il fit dès qu'il fut en âge de tenir un micro.

Il apprend la guitare et seul, se fait remarquer dans les tremplins autour de son bassin d'Arcachon natal. Puis se lance dans des tournées dans les campings et bars de la côte, dans des concerts où il reprend des tubes pop, rock et de variété..

En 2017, il aura donné près de 200 concerts.

A 19 ans, il a acquis une expérience considérable, et lance en ce début d'année son premier EP, accompagné d'un clip tourné au Maroc.