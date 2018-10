Véritable virtuose, le guitariste classique Thibault Cauvin se révèle au public avec un nouvel album, ouvert sur le monde.

Jeune prodige de la guitare classique, couvert de récompenses prestigieuses, Thibault Cauvin sillonne la planète, et a déjà donné 1000 concerts de New York à Shanghai. Il entame l’an prochain une nouvelle tournée mondiale pour accompagner la sortie de « Cities » son nouvel album ( Sony Music) . Sur ce disque ne comportant que des duos, et 9 ème album de l'artiste, il a enregistré avec des musiciens aussi différents que le violoniste Didier Lockwood, le trompettiste Erik Truffaz, ou le chanteur Mathieu Chedid, « M », qu’il accompagne sur la chanson « Cap Ferret ».

