La chanteuse basque Naia Robles " comme à la maison" lors de son concert du 13 janvier à St Pée sur Nivelle

Naia était en concert à St Pée sur Nivelle le 13 janvier dernier , elle présentait son dernier album « Muzik Haria » sorti chez Agorila , la maison de disques locale. Pendant le concert Naia ROBLES a revisité des airs et chansons qui ont marqué sa vie de femme et d’artiste .

Naia est née dans une famille de chanteurs : la Famille Robles ; son père Iker, ses frères Gorka et Koldo, et sa tante Estitxu sont très connus au Pays Basque . A 13 ans , Naia accompagnait sa tante pour la 1 ière fois pour partager un concert à la salle Lauga de Bayonne et s'est donc familiarisée avec la scène

Moment de douceur lors du concert de Naia Robles avec Yannick Tellechea à la guitare © Radio France - Colette Dechaume

ambiance chaleureuse, intimiste...presque magique en janvier 2019 salle Larreko de St Pée sur Nivelle

Naia Robles et son ami guitariste Xabi Albistur © Radio France - Colette Dechaume

Colette Dechaume et Naia Robles dans le Live aquitain © Radio France - Colette Dechaume

Naia Robles a quitté l'enseignement il y a quelques années et a choisi de se former en musicothérapie

Dans son dernier album " Musik'Haria", Naïa Robles chante en basque, français, anglais et espagnol .