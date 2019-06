Le groupe bordelais Leon Newars célèbre la musique "New-Orleans"

Le Live Aquitain reçoit le groupe bordelais Leon Newars. C’est blues, funk, soul, hip-hop… dans un style inclassable !

Formé il y a presque 5 ans par le Bordelais Vincent Pollet Villard, Leon Newars, c’est l’anagramme de New-Orleans où le leader du groupe a vécu pendant 2 ans. Et ça s’entend dans la musique du groupe.

Leon Newars puise son inspiration auprès de The Neville Brothers, Galactic, Papa Grows Funk et Jon Cleary. Le groupe a fait la première partie de Lenny Kravitz notamment et a remporté le prix 2014 du festival Cognac Blues Passions dans la catégorie « Révélation française de l’année ».

Leur 3ème album « Unboxable » sortira cet automne. Ils nous proposent certains des titres de cet album et des inédits pour ce Live Aquitain.