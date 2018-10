Les 2 p'tits points: des Bergeracois qui sont 3! De la chanson française à textes jazzy dans le live aquitain

Les 2 p'tits points, des Bergeracois qui cachent bien le 3ème nouvellement arrivé: le contrebassiste professionnel Patrick Bourrier.

Fabrice Desfargeas (chant, guitare), Florence Verpont (chant, guitare, flûte traversière), et Patrick Bourrier( contrebasse), sont les copains du groupe " Les 2 p'tits points. Ce qui au début n'était qu'un loisir dévorant pour Fabrice a pris de l'ampleur; Il a tout quitté, son emploi, sa maison, conservé son humour et va de ville en ville pour jouer avec ses points...Un univers de chansons françaises qui trouve son inspiration dans les chanteurs qu'il aime écouter, Sanseverino, Maxime Le Forestier, Brassens et les autres. Et comme Florence ne peut pas toujours prendre la route, Fabrice a fait le pari réussi de chanter avec d'autres belles voix ailleurs en France quand il est en concert loin du Périgord. Et l'aventure fonctionne! Une chanteuse dans chaque port!

Les 2 p'tits points © Radio France

Deux p'tits points a sorti un premier album il y a 6 mois, album sans titre intitulé "Album n°1", à acheter à la fin des concerts. Le prochain se déroule au Lembarzique Café à Lembras (Dordogne) vendredi 12 octobre 2018.