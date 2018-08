34ème édition pour la Truffe de Périgueux, ce concours de chanson française qui se déroule tous les étés en Dordogne. Pour l'édition 2018, un palmarès 100% féminin avec Gervaise (prix du jury) et Zoé Simpson (prix du public).

Public nombreux et belle ambiance vendredi 24 août dans l’enceinte du parc Gamenson de Périgueux pour la finale de la Truffe, ce concours estival de chanson française. Face à un jury de professionnels présidé par Jean Bonnefon et plus de 1200 spectateurs, 3 finalistes pour la catégorie des auteurs-compositeurs-interprètes. La pop-électro de Julien Estival, les chansons engagées de Zoé Simpson et les titres entraînants de Gervaise.

Prix du jury et de la SACEM pour Gervaise cette artiste venue de Bourgogne se définit comme une blonde à paillettes aux paroles BIM et aux mélodies POP. Prix du public pour Zoé Simpson, cette artiste écrit sur les femmes. Elle incarne celles qui donnent la vie, celles qui crient la liberté, celles qui aiment et qui pardonnent, mais aussi celles qui souffrent et qui se trompent.

Sur scène également, en plus des différents concurrents de cette finale, le duo Philippine & Théo qui reprend des standards des années 70 dont le tube de Gérard Palaprat "Pour la fin du monde".

Gervaise gagnante du prix d'auteur compositeur interprète de la Truffe de Périgueux. © Radio France - Frédéric Fleurot