Wutt B'ees et son nouvel album "Sym-P"

Wutt B'ees, groupe pop périgourdin sort son second album, il s'intitule "Sym-P"

Le groupe Wut B'ees composé de musiciens provenant de diverses formations telles que Docteur No, Nando Circus ou encore Paryzyane, s'inscrit depuis plusieurs années dans le paysage musical périgourdin et même au-delà. Wut B'ees pour Wake up the Banshees qui signifie réveiller les esprits, un mot d'ordre que s'est donné ce groupe !

Sébastien Flottes, guitariste et chanteur, Stéphanie Lacour, chanteuse, Alain Merlingas, batteur, Laurent Dezon à la basse, et Christophe de Miras aux claviers sortent leur 2ème album pop, "Sym-P".